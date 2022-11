Si avvicina l'ultima partita di campionato prima della sosta per i mondiali e laI biancocelesti sono davanti alla squadra di Allegri di due punti. L'allenatore della LazioL'attaccante infatti, ha recuperato dopo la lesione muscolare e sarà regolarmente a disposizione. Nell'ultimo match con il Monza, è sceso in campo pochi minuti ma non è da escludere una maglia da titolare contro la Juve, anzi. Immobile vuole esserci dal primo minuto, contro la Juve, è già riuscito a segnare diverse volte.