Ciro Immobile è in dubbio per la gara in programma lunedì sera all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Lazio. L'attaccante biancoceleste è alle prese con un problema alla caviglia. Stando a quanto riferisce La Repubblica però il bomber cercherà di fare di tutto per esserci. È ancora presto per sciogliere i dubbi definitivamente quindi la decisione definitiva è rimandata ai prossimi giorni.