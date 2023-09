Sabato alle 15:00 la Juve scenderà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri, in quella che sarà la prima vera sfida di cartello della stagione. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito quelli che potrebbero essere gli undici titolari scelti da Sarri.Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.