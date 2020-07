Un solo dubbio per Maurizio Sarri a poche ore dalla partita allo Stadium contro la Lazio che alle 21.45 chiuderà la 34a giornata. Recuperati de Ligt e Bonucci, che ieri hanno dato risposte positive dopo l'allenamento in gruppo, il nodo da sciogliere è nel tridente: chi ci sarà insieme a Dybala e Ronaldo? Indisponibile Bernardeschi per squalifica, il ballottaggio è tra Cuadrado e Douglas Costa, con primo favorito sul brasiliano e, l'altro brasiliano, Danilo, sarà il terzino destro.