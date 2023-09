In questa settimana di sosta Massimiliano Allegri ha potuto lavorare più intensamente con i calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Tra questi c'è anche Moise Kean, apparso in stato di grazia negli ultimi allenamenti. Stando a quanto riportato da Sky, questo potrebbe essere uno dei fattori che possono indirizzare Allegri a schierarlo titolare nel prossimo match contro la Lazio.