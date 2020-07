Simone Inzaghi deve fare i conti con i tanti assenti per la sfida di stasera contro la Juventus che chiude la 34a giornata di campionato. Per il big match dello Stadium l'allenatore della Lazio ha un problema sulla fascia sinistra: con Lulic ko da tempo, ieri si è infortunato anche il suo naturale sostituto Jony e Jordan Lukaku non ha i 90' sulle gambe. Chi gioca? La sorpresa potrebbe essere l'inserimento dell'ex Salernitana Djavan Anderson, che a poche ore dall'inizio della partita è in pole proprio su Lukaku, pronto a entrare a gara in corso.