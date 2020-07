Simone Inzaghi prepara la partita di lunedì sera contro la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore della lazio non ha ancora iniziato a lavorare sulla tattica, e probabilmente lo farà domani prima di partire per Torino. I problemi maggiori l'allenatore ce l'ha in difesa, dovedovrebbe giocare nel terzetto insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. L'angolano è in vantaggio su Vavro, anche lui non in perfette condizioni. In attacco si va verso la coppia Caicedo-Immobile.