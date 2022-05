Come sta Immobile? Questa mattina il Corriere dello Sport racconta che nella giornata di riposo di ieri a Formello il capitano della Lazio si è sottoposto ad alcune terapie, per far riassorbire l'ematoma ancora ben visibile. Oggi non ci sarà per la ripresa degli allenamenti e resterà fermo anche domani. Provino decisivo tra venerdì e sabato, per testare le sue condizioni. Stringerà i denti ancora una volta Ciro, che vuole fare di tutto per dare il suo contributo anche in queste ultime due partite per trascinare la squadra in Europa.