Da Juventus.com



"La Juventus al JTC lavora in vista della ripresa della Serie A. Il 16 settembre 2023, alle 15:00, all'Allianz Stadium arriva la Lazio. Nell'allenamento del mercoledì sono rientrati i primi giocatori dalle Nazionali: Milik, Szczesny, Kostic, Vlahovic e Iling-Junior. Hanno lavorato con il gruppo anche Chiesa e Gatti.



Questo il menu della seduta mattutina di oggi: esercitazioni tecnico-tattiche di reparto e poi gruppo diviso per reparti, lavoro sulla fase difensiva per la linea difensiva e combinazioni d'attacco per centrocampisti e attaccanti.



Domani, giovedì, è antivigilia di Juve-Lazio e il lavoro continua. Allenamento in programma al pomeriggio."