Stando a Il Corriere dello Sport, Maurizioha già un piano per Nicolòin vista di, prima partita dopo la sosta. L'ex centrocampista bianconero, al quale finora non è stato concesso neanche un minuto in Serie A, dovrebbe debuttare a gara in corso nella posizione di regista, proprio in quell'Allianz Stadium che nei mesi scorsi, una volta rientrato dal prestito al Monza, sperava potesse diventare anche "casa" sua. Niente da fare invece per lui, che a Torino non ha trovato spazio e alla fine è partito per Roma per una nuova esperienza in biancoceleste.