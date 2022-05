Domani sera la Juventus ospiterà la Lazio in quella che sarà l'ultima gara casalinga di questa stagione. Inutile dire che si tenterà di onorare al meglio l'annata e soprattutto di far chiudere nel miglior modo possibile la lunga storia di Giorgio Chiellini in bianconero. Ma per farlo bisognerà battere una Lazio in cerca di punti per una qualificazione in Europa e che, viaggia a grandi ritmi nelle gare in trasferta. I biancocelesti hanno infatti vinto cinque delle ultime sette trasferte di campionato (1N, 1P), tra cui le due più recenti; l’ultima volta che ha trovato il successo in tre gare esterne consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2020 (contro Torino, Crotone e Spezia).