Domani sera la Juve ospiterà la Lazio allo Stadium per disputare il quarto di finale della Coppa Italia, dove chi vince andrà a vedersela con l'Inter di Simone Inzaghi. Bisogna ancora capire come si schiereranno le due compagni, ma quel che è certo è che Maurizio Sarri ha fatto sapere di voler convocare il nuovo acquisto ed ex della gara Luca Pellegrini.