Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Maurizio Sarri, la Juve è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida con la Lazio in programma lunedì sera. Gruppo quasi al completo: tutti presenti tranneche hanno usufruito di una giornata libera. Domani, giornata di vigilia, la squadra si ritroverà di nuovo nel pomeriggio per prepararsi alla partita contro la squadra di Simone Inzaghi.