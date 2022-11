Si torna a sognare in grande dalle parti della Continassa, con i tifosi juventini che ora vedono possibile la rimonta scudetto. Milan e Lazio distano infatti appena due punti e al momento l'unica inarrivabile sembra il Napoli di Luciano Spalletti. Ma quella di domenica sera sarà una gara di svolta per la stagione, dato che all'Allianz Stadium arriverà la Lazio di Sarri e Madama dovrà essere brava a sfurttare l'occasione per effettuare il sorpasso in classifica. Bisogna ancora capire però quelle che sono le condizioni di tutti i giocatori infortunati e soprattutto chi recupererà per il big match di Torino. Dovrebbe essere del match Federico Chiesa, che è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di ieri. Dubbi invece sulla presenza di Locatelli per un fastidio all'adduttore. Nella Gallery di seguito la situazione di tutti i bianconeri.