Sì, ci sarà Dusan. Ma non ci sarà Paul. Soprattutto, a sottolineare 'quale Paul' vedremo ci ha pensato proprio Massimiliano Allegri in conferenza stampa."I tempi sono quelli: i miracoli non li fa nessuno ha sottolineato il tecnico, sostenendo come corpo di Pogba "bisogna che si riadatti, si riassesti. Ci vuole tempo". E allora, dalla prossima, magari "potrà fare mezz'ora, una partita, serve navigare a vista in queste situazioni". E non si possono dare praticamente certezze.