Dal sito ufficiale dellaAllenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, dopo il successo contro il Monza, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30.Dopo una prima fase di attivazione muscolare nel corso della quale i calciatori scesi in campo ieri dal primo minuti hanno svolto un lavoro di scarico, i biancocelesti hanno effettuato un ampio lavoro tattico e alcune esercitazioni sulle palle inattive.La seduta è, infine, terminata con una partitella a campo ridotto.