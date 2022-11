Dal sito della Lega Serie A:La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci ha giocato più partite in Serie A TIM (25) e una delle due contro cui conta più reti nella competizione (tre, come contro la Sampdoria) - in particolare contro i biancocelesti è arrivata una delle due doppiette del difensore nella competizione, due gol su calcio di rigore il 20 novembre 2021.