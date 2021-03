Dal sito ufficiale della Juventus:



“Si avvicinano due appuntamenti molto importanti e in rapida sequenza per la Juve, che sabato affronta la Lazio in casa e martedì, sempre all’Allianz Stadium, si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Porto.



La squadra si è dunque ritrovata oggi alla Continassa, per una mattinata nella quale i giocatori si sono dedicati allo scarico e al lavoro individuale.



Domani bianconeri in campo ancora al mattino: alle 14.30 è invece prevista la consueta conferenza stampa di Mister Pirlo che, come sempre in diretta streaming su Juventus Tv, risponderà alle domande dei giornalisti invitati che parteciperanno da remoto”.