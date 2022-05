Sta per giungere alla conclusione anche questa stagione che ormai, non ha praticamente più nulla da chiedere alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le ultime due uscite dunque, saranno solo per onorare la maglia e per far chiudere al meglio la carriera in bianconero di Giorgio Chiellini. Sul cammino della Vecchia Signora ci saranno la Lazio dell'ex Maurizio Sarri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, entrambe in cerca di punti per una qualificazione in Europa.



GLI INFORTUNATI - Andando con ordine però, bisognerà pensare prima alla gara contro i biancocelesti, dove Allegri potrà finalmente contare su tutti i suoi uomini, o quasi. Eccezion fatta per quelli che da tempo hanno terminato la loro stagione e il riferimento va a Federico Chiesa e a Kaio Jorge, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato e che dunque, rivedranno il campo solo nel corso della prossima stagione. Diversa invece la situazione di Weston Mckennie, per il quale si ipotizzava un rientro improvviso per i primi di maggio ma che invece, non ha ancora trovato il via libero definitivo per il suo rientro sul terreno di gioco. Anche per lo statunitense dunque, si prospetta un finale di stagione anticipato già da tempo.