Le prossime giornate saranno decisive, ma l'obiettivo è quello di evitare qualsiasi rischio. Denis Zakaria è al lavoro per tentare il recupero dall'infortunio muscolare in vista del Derby d'Italia di domenica tra Juve e Inter, sotto gli occhi attenti di Massimiliano Allegri che spera di poter contare anche su di lui per poter dare un po' di respiro a partita in corso ai centrocampisti più utilizzati. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi allenamenti, ma l'imperativo è quello di scongiurare possibili ricadute.