A 6 giorni dal Derby d’Italia, il messaggio social di Dusan Vlahovic. Poche parole, ma che servono ad infiammare i tifosi bianconeri: “Forza Juve”. Tanto semplice, quanto esplicativo. Nella settimana della partita contro l’Inter, basta poco per caricare i tifosi, che vivono il match contro i nerazzurri con un portato emotivo che difficilmente si replica durante la stagione. Anche per Vlahovic, però, sarà una gara molto importante.



Una settimana fa, la Juventus decideva di non rinnovare il contratto di Dybala. Poche ore dopo, Maurizio Arrivabene spiegava che, a gennaio, la decisione presa dal club bianconero era quella di mettere Dusan Vlahovic al centro del progetto, presente e futuro. Il problema all’inguine, che lo ha allontanato dal ritiro della Serbia, sembra essere rientrato. Quale partita migliore, allora, per mettersi ancora una volta in mostra, magari risultare decisivo, e dimostrare di poter reggere il peso del progetto bianconero, di essere il nuovo campione e uomo immagine della Vecchia Signora.