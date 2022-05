E' solo questione di ore prima che la Juve risponda presente a quello che sarà l'ultimo e decisivo appello della stagione. O meglio, questo è quello che si augurano i tifosi juventini, speranzosi di vedere una squadra ben messa in campo e non assente mentalmente, come apparso nell'ultima uscita di campionato contro il Genoa. Bisognerà però ancora capire chi saranno gli 11 titolari scelti da Allegri e per quanti dubbi ci possano essere nelle scelte in difesa e a centrocampo, sembrano non esserci invece per chi guiderà il reparto offensivo, con la coppia Dybala-Vlahovic che scalpita già da diversi giorni.



PRIMA FINALE, GRANDE OCCASIONE - Ma quello che più di chiunque altro dovrà rispondere presente all'appello è proprio l'attaccante serbo che, non va in gol dal 9 aprile scorso nella trasferta di Cagliari. Da allora, sempre a secco contro Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Venezia e Genoa, con le sue prestazioni che sono finite a più riprese nel fulcro del dibattito generale. E' evidente che le difficoltà riscontrate alla Juve sono maggiori di quelle che lo hanno fatto esplodere a Firenze, ma accusarlo di scarso rendimento o di poca attitudine al gioco lascia il tempo che trova, oltre ad essere poco producente. Ecco perchè quello della Capitale sarà un appuntamento che fa parecchio gola all'ex centroavanti Viola che, oltre a disputare la sua prima finale ufficiale, ha l'enorme possibilità di sbloccarsi e magari, mettere tutti a tacere.