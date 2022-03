Altro caso di Covid-19 in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez, anche Matias Vecino è risultato positivo a un tampone, come confermato a Ovación da fonti della Nazionale uruguaiana a cui il giocatore si era unito in vista delle gare di qualificazione al Mondiale contro Perù e Cile. Da valutare se l'ex Fiorentina potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi per il Derby d'Italia contro la Juve previsto subito dopo la sosta, il prossimo 3 aprile.