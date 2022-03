La Juventus è tornata al lavoro, anche se ancora a ranghi ridotti, per preparare il big match di domenica sera contro l’Inter. Squadra in campo e poi Allegri in ufficio, insieme al suo staff, per preparare le contromosse per neutralizzare i nerazzurri e sfruttare i punti di forza della sua squadra. Vincere e portare a casa i 3 punti potrebbe rappresentare una vera e propria svolta, in vista del finale di stagione. Ad elencare dubbi e mosse di Allegri è La Gazzetta dello Sport.



Secondo la Rosea, uno dei dubbi che arrovella il tecnico livornese è rappresentato dalla linea offensiva. La certezza è Vlahovic, completamente recuperato, sarà in campo. Al suo fianco, potrebbero partire dal primo minuto sia Dybala che Morata. A meno che il tecnico non decida di tenere uno dei due per la seconda parte di match, quando potrebbe aver bisogno di un cambio offensivo in grado di cambiare volto alla partita e spaccare la retroguardia nerazzura. Nessun dubbio, però, sulla disponibilità di Dybala, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale: per il finale di stagione la Joya c’è. Sempre per quel che riguarda la fase d’attacco, fondamentale – come spesso è accaduto -, il ruolo di Cuadrado: dai suoi piedi l’allenatore si aspetta i cross per innescare Vlahovic in area.



Non solo cross. La spinta di Cuadrado, e di chi giocherà a sinistra tra De Sciglio e Alex Sandro, sarà importante per impedire agli esterni nerazzurri di avere campo libero e far male in attacco. Inoltre, ci sarà da limitare Brozovic. All’andata fu sacrificato Kulusevski; domenica sera potrebbe toccare a Bernardeschi, impiegato a limitare le geometrie del centrocampista croato.