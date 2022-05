Mercoledì la Juventus affronterà a Roma allo stadio Olimpico l'Inter per la finale di Coppa Italia. Sembrava esserci apprensione per le condizioni di Alessandro Bastoni, tuttavia stando a quanto riferito da Calciomercato.com il difensore oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo ad Appiano Gentile e l'obiettivo è quello di stringere i denti per esserci anche se non al meglio. Nel caso in cui non riuscisse pronti D'Ambrosio e Di Marco.