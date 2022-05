Come racconta La Gazzetta dello Sport, Pellegrini recupera e insidia Alex Sandro, non più un inamovibile, per la fascia sinistra: a destra ci sarà il rientrante Danilo, che ha riposato venerdì per “dimenticare” la fascite plantare (De Sciglio squalificato), in mezzo le maglie sembrano prenotate da De Ligt e Chiellini. Il capitano potrebbe essere all’ultima grande partita di una grande storia in bianconero: lasciarlo fuori, tanto più visto il suo rendimento nei big match, sarebbe sorprendente.