Nel giorno del derby d'Italia, su Domenica In è andato in onda un simpatico e curioso siparietto tra Simone Inzaghi e il noto conduttore e tifoso interista Paolo Bonolis, con l'allenatore dell'Inter che ha avanzato una richiesta nei suoi confronti.'Ciao Paolo, innanzitutto volevo farti i complimenti perché ho saputo del tuo secondo nipotino. Poi ho saputo del tuo libro, che sicuramente avrà un grande successo. E poi, mi raccomando stasera eh, davanti alla tv come sempre a fare il tifo per noi, per la tua Inter. Quindi ti mando un saluto speciale. Un abbraccio grande'.