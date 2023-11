Anche la seconda delle due gare della Nazionale si è conclusa, con l'Italia che ha centrato la qualificazione agli Europei grazie al pareggio ottenuto contro l'Ucraina. E' tempo di tornare a pensare al campionato, dunque, soprattutto in casa, dove l'attenzione è tutta rivolta al big match di domenica contro l', in una gara in cui ci sarà in palio quella che sarà la testa della classifica. Bisogna però capire come si presenteranno i bianconeri a questo evento, ma soprattutto, con quali uomini. Gli infortuni subiti nel corso di queste due settimane hanno infatti messo in apprensione i tifosi juventini e con un centrocampo che sembra totalmente da reinventare.- Già, perchè, che insieme a Miretti e Mckennie ha lasciato anzitempo il ritiro della nazionale a causa di un infortunio muscolare, che potrebbe compromettere la sua presenza per il derby d'Italia. Al momento infatti, filtra scarso ottimismo su quella che è la possibilità di vederlo in campo, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per capirlo con certezza. Diversa è, invece, la situazione legata a, chee che, dunque, potranno essereLa possibilità è quella di vedere quest'ultimi agire da mezzala, al fianco di, che molto probabilmente andrà ad occupare il posto di Manuel Locatelli, ammesso che questo sia indisponibile., con i tifosi juventini che sperano di poter vedere finalmente il vero Rabiot dopo la rete segnata in nazionale, che fino a questo momento è venuto a mancare in diverse occasioni dalle parti di Torino. Proprio per questo ci si aspetta una scossa decisiva dal francese, che ha il compito di caricarsi la squadra sulle spalle,