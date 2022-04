Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla gestione di Paulo Dybala nell'imminente big match tra Juve e Inter. Ecco il suo pensiero: "Sembra più una decisione conseguente al fatto che la Juve ha rinunciato a lui. Mancano 8 partite alla fine, hai deciso che non sarà più un tuo giocatore, cerchi soluzioni diverse. Non credo poi che non sia nella condizione giusta per una partita del genere. Pretendere il massimo da Dybala ora che lo hai epurato non è facile. Quando ti senti rifiutato, non sei al massimo a livello morale".

E ancora sulla partita: "Credo che la gara la farà l'Inter, la Juve va a sbalzi, soprattutto quando gioca in casa e partite in cui deve vincere. Magari si difende in blocco e poi gioca con cinque in attacco. Molto dipenderà dalle condizioni di Cuadrado. Allegri tende sempre al 4-4-2 ed è Cuadrado il vero fantasista. Dybala terza punta con Cuadrado sarebbe pesante, creerebbe squilibrio. A questa sfida ci arriva meglio la Juve, ma l'Inter ha tutte le capacità per vincerla".