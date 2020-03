La Juventus prepara la sfida contro l’Inter in programma domenica sera a porte chiuse. La Gazzetta dello Sport presenta l’iter bianconero: squadra in campo al mattino, così come domani, giorno dedicato alla preparazione della partita e dell’avversaria. Sabato, invece, allenamento pomeridiano e conferenza stampa di Sarri, domenica mattina la rifinitura. Ottime notizie per il tecnico toscano: Ronaldo ci sarà contro l’Inter. Il portoghese si è allenato con i compagni, dopo il viaggio a Madeira per la madre Doleres ricoverata a causa di un ictus. Chiellini, invece, si è allenato a parte, ma stringerà i denti per esserci.