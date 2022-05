Ultimi preparativi anche per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia di domani. Esattamente come la Juve, che si è riunita questa mattina alla Continassa per la rifinitura prima della partenza verso Roma, in programma alle 17.00, anche la squadra di Simone Inzaghi ha sostenuto nelle scorse ore l'ultima sessione di allenamento al Suning Training Centre, per poi prendere il volo in direzione della capitale. L'allenatore piacentino, accompagnato da un giocatore nerazzurro, presenterà la sfida in conferenza stampa alle 18.45, direttamente dallo Stadio Olimpico; alle 19.30, poi, sarà il turno di Massimiliano Allegri, anch'egli affiancato da un componente della rosa.