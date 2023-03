Domenica la Juve affronterà la Sampdoria ma la settimana successiva i bianconeri saranno impegnati a San Siro contro l'Inter. Un match in cui oltre a Moise Kean, in diffida ma comunque squalificato per l'espulsione di Roma, rischia di non esserci anche Adrien Rabiot che con un altro giallo, così come Dumfries salterebbe il big match. In diffida anche Alex Sandro che però sarà out per infortunio.