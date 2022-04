Si avvicina la vigilia del Derby d'Italia tra, che per Massimilianocoincide anche con il consueto appuntamento pre partita con la stampa: il tecnico bianconero incontrerà i giornalisti sabato pomeriggio alle 14.00 all'Allianz Stadium, con la conferenza che sarà trasmessa anche live su Juventus TV. Dopo l'allenamento odierno ( QUI il report ), poi, la squadra scenderà ancora in campo al mattino per una nuova sessione di allenamento. Il big match di campionato è in programma domenica sera alle 20.45 a Torino.