C'è lesione muscolare per Alessandro. Lo ha appreso in anteprima Calciomercato.com, rivelando dunque l'assenza certa del difensore azzurro nel big match del prossimo 26 novembre tra, oltre che naturalmente nei prossimi due impegni con l'Italia e nelle sfide successive dei nerazzurri contro Benfica e Napoli. Il problema fisico del classe 1999 è localizzato sul polpaccio destro. Tegola, dunque, per Simone, ma anche Massimiliano Allegri è alle prese con più di un giocatore acciacciato in vista della super sfida all'Allianz Stadium; a creare le maggiori preoccupazioni, ora, è soprattutto Manuel Locatelli.