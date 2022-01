Divisa speciale per l'Inter per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juve: si tratta di una maglia interattiva, con un coro scelto dai tifosi, messa in vendita sullo store online del club al prezzo di 99 euro.

"L'Inter e il suo Global Main Partner Socios.com hanno unito le forze per rendere omaggio ai tifosi, attraverso un’iniziativa senza precedenti", spiegano i nerazzurri sul sito ufficiale. "La Special Jersey che i giocatori indosseranno in Supercoppa, interattiva e unica nel suo genere, porta la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del Club nerazzurro, sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale e nel coinvolgimento dei propri tifosi in tutti i momenti più importanti della stagione”.

“C’è Solo l’Inter è il “The Sound of Inter” selezionato dai possessori di Fan Token $INTER che verrà rappresentato sulla maglia in occasione della partita contro la Juventus del prossimo 12 gennaio. La sfida tra Inter e Juventus rappresenterà un momento storico per i Nerazzurri, non solo per il trofeo in palio. L’Inter indosserà infatti una maglia interattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa. Socios.com sostituirà il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetterà ai tifosi di ascoltare “C’è Solo l’Inter” esattamente così come suona allo stadio”, conclude il club.