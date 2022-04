Dal sito ufficiale della Juve:Manca sempre meno al, in programma domenica sera alle 20.45 all’Allianz Stadium ( qui gli ultimissimi biglietti disponibili per i Member ).Questa mattina, dunque, lasi è ritrovata al centro sportivo bianconero per continuare la preparazione verso questa grande sfida, valevole per la trentunesima giornata di campionato. E a due giorni dal match contro i nerazzurri dell'la squadra si è focalizzata su esercitazioni tecniche con fase di costruzione sotto pressione e situazioni di gioco, prima di concludere con una partitella finale.Domani sarà giorno di vigilia e, come sempre, Misterincontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita. Appuntamento fissato per le 14.00, ovviamente LIVE su Juventus TV. La squadra scenderà nuovamente in campo al mattino per una nuova sessione di allenamento.