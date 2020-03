Dopo tante polemiche, domenica si tornerà in campo: Juve-Inter si giocherà, anche se le due squadre scenderanno in campo a porte chiuse a causa del Coronavirus che sta allarmando tutta l'Italia. La Juventus quindi ricomincia a lavorare a testa bassa con la squadra di Conte nel mirino: big match fondamentale per la corsa scudetto e per riprendersi il primo posto dove ora c'è la Lazio. Oggi in tarda mattinata è prevista la ripresa degli allenamenti, dove Maurizio Sarri cercherà le prime indicazioni per poi scegliere la formazione che scenderà in campo domenica sera alle 20.45.