Nella giornata di oggi, Alessandro Bastoni, che si è infortunato al polpaccio, svolgerà ulteriori esami per capire con più certezza i tempi di recupero. Il difensore dell'Inter spera in buone notizie che non lo allontanino troppo dal rientro, l’obiettivo più logico è la trasferta di Napoli del 3 dicembre, riferisce la Gazzetta dello Sport. Sembra improbabile quindi un suo recupero per la gara contro la Juve.