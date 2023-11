Mai come in questo caso c'è la massima attenzione da parte di Juve ed Inter per ciò che succede nelle nazionali, con tantissimi giocatori dei due club impegnati. In particolare il focus è sui "sudamericani", che torneranno a pochi giorni dalla sfida del 26 novembre. Situazione che riguarda Bremer in casa Juve mentre tra i nerazzurri sono tre i giocatori impegnati oltreoceano. Si tratta di Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Alexis Sanchez. Tutti loro giocheranno nella notte tra martedì e mercoledì e saranno in Italia, riferisce Sky Sport, giovedì mattina.