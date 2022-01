Intervenuto in collegamento con Tiki Taka su Italia 1, Luciano Moggi ha detto la sua su Inter e Juve in attesa della sfida finale di domani di Supercoppa Italiana. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Giuseppe Marotta secondo me è uno dei migliori dirigenti che stanno nel calcio adesso. Sta all'Inter e si vede come funziona. La Juventus si dovrà rimodellare un po', dovrà mettere un uomo in area di rigore che non c'è adesso. Dovrà rimodulare l’assetto di non partire da dietro, perché una grande squadra fa le partite: guardate l’Inter, che fa le partite e non aspetta l’avversario".

E sulla partita di domani: "Chi la vince è sicuramente un indovinello. Se la vince la squadra più forte indubbiamente la vince l'Inter, perché è la più completa e perché non ha questi problemi. Anche i giocatori che devono entrare, per esempio non si sa se Leonardo Bonucci è pronto... Ci sono tante cose che vanno contro la Juventus per questa partita, motivo per cui vedo favorita l'Inter. Ma il calcio dà tanti esiti anche imprevisti".