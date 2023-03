Prima ci sarà Juventus-Sampdoria ma poi inizierà una settimana molto calda per i bianconeri con le sfide al Friburgo e all'Inter. E proprio per quest'ultimo match Massimiliano Allegri spera di recuperare Milk, fuori da fine gennaio per infortunio. Ne parla Tuttosport secondo cui il polacco cercherà di anticipare i tempi e guadagnare una convocazione per il derby d'Italia. Ancora nessuna certezza ma la speranza c'è.