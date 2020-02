Mancano ancora dieci giorni, ma il clima si riscalda in attesa di Juventus-Inter, posticipo della 26a giornata in programma domenica 1° marzo alle. Se la Juventus è alle prese con gli infortuni di Pjanic e Higuain - che non dovrebbero avere problemi per scendere in campo contro i nerazzurri - la preoccupazione di Antonio Conte è per Samir Handanovic, che ha saltato le ultime partite per infortunio e il suo sostituto Padelli non è statato all'altezza dello sloveno. A fare chiarezza sulle condizioni dell'ex Udinese però è l'ad dell'Inter Beppe Marotta, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: "Sta recuperando da un problema alla mano, tra qualche giorno sarà al top della forma".