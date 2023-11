L'edizione odierna di Tuttosport conferma le buone sensazioni che circolano nell'aria alla Continassa per Timothy. Cresce infatti l'ottimismo per le condizioni fisiche dell'esterno statunitense, che potrebbe essere a disposizione per il big match tra: secondo il quotidiano, al rientro di tutti i compagni dalle Nazionali tornerà a lavorare in gruppo, a differenza di Danilo che invece punta la trasferta a Monza del 1° dicembre.