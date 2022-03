"Abbiamo ancora una partita in meno. Sappiamo che è dura, perché il Milan sta facendo bene. Sono primi, ma c'è anche il Napoli. Domenica ci aspetta una partita molto importante. Per me è una finale: sarà una gara difficile, ma dobbiamo fare di tutto per ottenere i tre punti". Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato così a Sportmediaset a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, sfida che sarà decisiva per le sorti dell'intera stagione di entrambe le squadre, dove in palio ci si giocherà buona parte dello scudetto.