Sabato la Juventus affronterà il Verona in campionato ma subito dopo, martedì, ci sarà la semifinale di Coppa Italia con l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi proverà a recuperare alcuni giocatori attualmente ai box. Ovvero Bastoni, Dimarco e Skriniar. Per i primi due, ci sono grandi speranze visto che torneranno ad allenarsi in settimana mentre più incerta è la situazione di Skriniar.