Nelle ultime settimane è stato un jolly irrinunciabile, sempre presente anche quando le sue condizioni fisiche gli avrebbero suggerito un po' di riposo. Anche per questo non è stato della partita ieri sera, ma ora è pronto a tornare, in grande spolvero. Danilo mette nel mirino la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in vista della quale domani tornerà ad allenarsi con la Juve. Troppo importante l'impegno di mercoledì, per cui la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio: pare infatti che la fastidiosa fascite plantare sia ormai soltanto un ricordo.