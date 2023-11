Non dovrebbero esserci particolari problemi in vista diper Marko, che ieri sera nel match tra Estonia e Austria ha suscitato qualche preoccupazione tra i nerazzurri dopo essere rimasto a terra a seguito di un contrasto, terminando comunque la partita. Tutto sotto controllo anche per Hakan, che ha lasciato il ritiro della Nazionale turca a causa di un'influenza, ma a breve tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. Lo riporta Inter1908, che conferma invece la sicura assenza di Alessandroalle prese con una lesione muscolare al polpaccio destro.