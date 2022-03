Uno si è lasciato alle spalle il Covid, l'altro ha ormai dimenticato il fastidio all'inguine. Sembra quindi che niente possa impedire di vedere nell'imminente Derby d'Italia un duello in salsa argentino-serba, con Lautaro Martinez a sfidare Dusan Vlahovic alla sua prima partita contro l'Inter in maglia bianconera.

Le motivazioni non sembrano mancare a nessuno dei due, anzi. Il centravanti classe 2000 vuole subito lasciare il segno in un big match, trascinando la Juve a una vittoria che potrebbe rimescolare le carte nella corsa scudetto e regalare un finale di stagione infuocato. Il "collega" nerazzurro di tre anni più grande, da parte sua, vorrebbe dimenticare definitivamente il periodo travagliato vissuto in questo inizio 2022, che lo ha visto a digiuno di gol per più di due mesi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, inoltre, Lautaro ha un conto in sospeso con la Vecchia Signora e un tabù da sconfiggere: da quando è in Italia, infatti, non ha mai segnato in casa dei bianconeri, e in campionato ha sempre perso all'Allianz Stadium.

Questa volta, poi, al duello a distanza con Vlahovic si aggiunge per il classe 1997 anche quello - neanche così sorprendente - con il connazionale Paulo Dybala, che le indiscrezioni di mercato vogliono all'Inter proprio al suo posto. La (doppia) sfida è già partita, il Derby d'Italia è più caldo che mai.