Manca una settimana al big match di Serie A tra Juventus e Inter e arrivano buone notizie per i nerazzurri: come riporta Sky Sport, Lautaro Martinez si è negativizzato dal Covid ed è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile. Per la sfida dell'Allianz Stadium Inzaghi conta di recuperare anche Brozovic e De Vrij, che per ora si sono allenati ancora a parte, ma che sperano di rientrare in gruppo da martedì.