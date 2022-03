Niente ritiro con la Nazionale croata per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter, che ha saltato la sfida contro la Fiorentina per un risentimento al polpaccio, lavorerà ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione in vista della trasferta di Torino contro la Juventus, in programma subito dopo la sosta. Il suo sarebbe un rientro importante per la squadra di Inzaghi, che ha perso terreno su Milan e Napoli scivolando al terzo posto in classifica (con una partita ancora da recuperare). In questo senso, il big match dell'Allianz Stadium potrà dire molto, aprendo la strada a un'ultima parte di stagione potenzialmente "di fuoco".